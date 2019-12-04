4 дек. 2019 г., 18:14
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Экспорт сельхозпродукции из Ирана превысил $2,7 млрд по итогам 7 месяцев этого года

Экспорт сельхозпродукции из Ирана превысил $2,7 млрд по итогам 7 месяцев этого года

Тегеран, 4 декабря. ИРНА — Экспорт продукции иранского агропромышленного комплекса за 7 месяцев текущего 1398 иранского календарного года (с 21-го марта по 22-е октября) превысил $2,7млрд, заявил заместитель министра сельскохозяйственного развития Ирана Абдолмахди Бахшанде.

"За семь месяцев текущего года Иран поставил за рубеж 3, 58 млн тонн сельхозпродукции на общую сумму $2,794 млрд

Основными покупателями иранской сельхозпродукции за данный период стали Ирак, Афганистан, ОАЭ, Пакистан, Российская Федерация, Индия, Турция, Вьетнам, Туркменистан и Германия", указал он.

По его словам, за данный период импорт сельхозпродукции и продовольствия в страну составил 13,7 млн тонн на сумму $7,6 млрд.

Бахшанде добавил, что объем экспорта молочных продуктов составил $320 млн., фисташек —$291 млн, огородных культур — $271 млн, помидоров и производных продуктов — $239 млн и шафрана — $107 млн.

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