4 дек. 2019 г., 17:22
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News Code: 83581146
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Иранский спортсмен завоевал серебро по прыжку в высоту на Чемпионате Азии

Иранский спортсмен завоевал серебро по прыжку в высоту на Чемпионате Азии

Казвин, 4 декабря, ИРНА – Иранский спортсмен Хасан Джавахари в упражнении прыжка в высоту на чемпионате Азии завоевал серебро.

21-й чемпионат Азии прошел в городе Саравак, Малайзия, в понедельник.

При этом иранский спортсмен, заняв второе место на соревнованиях по прыжку в высоту, принес Ирану серебро.

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