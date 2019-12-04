Иранский спортсмен завоевал серебро по прыжку в высоту на Чемпионате Азии

21-й чемпионат Азии прошел в городе Саравак, Малайзия, в понедельник.
При этом иранский спортсмен, заняв второе место на соревнованиях по прыжку в высоту, принес Ирану серебро.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Казвин, 4 декабря, ИРНА – Иранский спортсмен Хасан Джавахари в упражнении прыжка в высоту на чемпионате Азии завоевал серебро.
21-й чемпионат Азии прошел в городе Саравак, Малайзия, в понедельник.
При этом иранский спортсмен, заняв второе место на соревнованиях по прыжку в высоту, принес Ирану серебро.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Тегеран, 4 декабря, ИРНА – Ахваз, который является центром провинции Хузестан, со своей тёплой…
Баку, 4 декабря. ИРНА — Министр связи и информационных технологий Исламской Республики Иран…
Тегеран, 4 декабря. ИРНА — Экспорт продукции иранского агропромышленного комплекса за 7 месяцев…
Церемония празднования Дня Святого Минаса состоялось во вторник в церкви Святой Минаны в Тегеране.…
Подводная лодка класса Гадир 945 и эсминец тщательно отремонтированы и произведены иранскими…
В Галерее искусств иранского Бирджанда в сотрудничестве с Художественной ассоциацией Хорасана…
Казвин, 4 декабря, ИРНА – Иранский спортсмен Хасан Джавахари в упражнении прыжка в высоту на…
Тегеран, 4 декабря. ИРНА — Иранские компании примут участие в восстановлении систем водоснабжения…
Тегеран, 4 декабря. ИРНА — Иранские баскетболистки разгромили сборную Афганистана в матче четвертого…
Your Comment