Иранский спортсмен завоевал серебро по прыжкам в высоту на Чемпионате Азии

21-й чемпионат Азии прошёл в понедельник в городе Саравак, Малайзия.
При этом иранский спортсмен заняв второе место на соревнованиях по прыжкам в высоту и принёс Ирану серебро.
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Казвин, 4 декабря, ИРНА – Иранский спортсмен Хасан Джавахари в прыжках в высоту на чемпионате Азии завоевал серебро.
21-й чемпионат Азии прошёл в понедельник в городе Саравак, Малайзия.
При этом иранский спортсмен заняв второе место на соревнованиях по прыжкам в высоту и принёс Ирану серебро.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
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