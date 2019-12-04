Иран примет участие в восстановлении систем водоснабжения и канализации в Сирии

"Министерство энергетики Ирана планирует подписать с сирийской стороной соглашение об участии иранских компании в восстановлении систем водоснабжения и канализации в САР", сказал журналистам Ардаканиан по итогам встречи с министром водных ресурсов Сирии Камалем Аш-Шейхом.

По его словам, сирийский министр заверил его, что при восстановлении инфраструктуры Сирии после войны страна отдаст приоритет дружественному соседнему Ирану.

В начале 2019 года первый вице-президент Исламской Республики Иран Исхак Джахангири во время заседания двусторонней межправительственной комиссии в Дамаске заявил, что "Иран будет поддерживать Сирию в период реконструкции, так же, как поддерживал её в борьбе с терроризмом".

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