4 дек. 2019 г., 17:16
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News Code: 83581132
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Иран примет участие в восстановлении систем водоснабжения и канализации в Сирии

Иран примет участие в восстановлении систем водоснабжения и канализации в Сирии

Тегеран, 4 декабря. ИРНА — Иранские компании примут участие в восстановлении систем водоснабжения и канализации в Сирии, заявил министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан.

"Министерство энергетики Ирана планирует подписать с сирийской стороной соглашение об участии иранских компании в восстановлении систем водоснабжения и канализации в САР", сказал журналистам Ардаканиан по итогам встречи с министром водных ресурсов Сирии Камалем Аш-Шейхом.
По его словам, сирийский министр заверил его, что при восстановлении инфраструктуры Сирии после войны страна отдаст приоритет дружественному соседнему Ирану.
В начале 2019 года первый вице-президент Исламской Республики Иран Исхак Джахангири во время заседания двусторонней межправительственной комиссии в Дамаске заявил, что "Иран будет поддерживать Сирию в период реконструкции, так же, как поддерживал её в борьбе с терроризмом".

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