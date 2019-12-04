Женская сборная Ирана по баскетболу на колясках одержала третью победу на ЧА

Встреча, прошедшая в среду завершилась со счетом 41:35 в пользу иранской команды.

Отметим, что сборная Ирана в матче первого тура одержала победу над командой Камбоджи (40:22), в матче второго тура — над командой Индии (43:13). В третьем матче иранки уступили Таиланду.

Кроме того, мужская команда Ирана разгромив сборную Южной Кореи (75:63), одержала третью победу. Ранее иранцы победили Китай и Таиланд, а уступили японцам и Австралийцам.

Чемпионат Азии и Океании по баскетболу на колясках, который продлится до 7 декабря проходит в таиландской Паттайе. В нем принимают участие 8 женских и 14 мужских команд.

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