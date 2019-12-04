Зариф: присоединение шести европейских стран к INSTEX было позитивным шагом

«Визит министра иностранных дел Омана Юсефа бен Алави прошёл в рамках консультаций с нашими соседями, мы провели с ним хорошие переговоры», - сказал Зариф в кулуарах заседания кабинета министров.

В пятницу днём, 6 декабря, глава оманской совместной комиссии совершит поездку в Иран во главе самой большой делегации.

Отвечая на вопрос о неэффективности угроз и обещаний ЕС, Зариф сказал: «Мы не ожидаем, что страны, поддерживающие ядерную сделку, позволят фармацевтическим компаниям продавать Ирану лекарства от редких заболеваний».

«Повязки для детей с буллёзным эпидермолизом не производятся во всех странах. Шведская компания раньше продавала нам этот продукт, но больше не делает этого из-за санкций США», - сказал он, отвечая на вопрос об отказе шведской компании продавать такие повязки Ирану.

«Конечно, ваше присоединение к INSTEX (европейскому инструменту финансовой поддержки) это хороший шаг, но, как утверждают даже сами американцы, гуманитарные и медицинские товары не должны подвергаться санкциям», - заявил он в адрес шведов.

Ранее Бельгия, Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия и Нидерланды в совместном заявлении в поддержку ядерной сделки заявили, что они находятся в процессе присоединения к INSTEX для торговли с Ираном.

Он также коснулся событий в иранском консульстве в Ираке. «Необходимые меры в сфере безопасности уже предприняты. Мы приняли решение о необходимости присутствия наших работников в охраняемых зданиях. Ни один из наших коллег не пострадал», - указал он.

«Юридическая обязанность иракского правительства - защищать наши консульства, иракское правительство несёт ответственность за ущерб», - отметил Зариф.

Иранское консульство в Наджафе было недавно подожжено группой боевиков, подстрекаемых некоторыми иностранными силами и врагами Исламской Республики Иран.

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