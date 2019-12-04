4 дек. 2019 г., 15:27
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News Code: 83580921
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Эслами: Иран и Кыргызстан построят новые железнодорожные линии

Эслами: Иран и Кыргызстан построят новые железнодорожные линии

Тегеран, 4 декабря, ИРНА - Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что строительство новых железнодорожных линий связано с использованием пропускной способности морского порта страны Чабахар для торговли и транзита.

Выступая в кулуарах заседания кабинета министров в среду, Мохаммад Эслами сказал, что комиссия была проведена после трёхлетнего перерыва, и сегодня документы наконец будут подписаны.

«Поскольку мы можем обмениваться некоторым товарами, указанными в Евразийском соглашении по льготным тарифам, эта конференция является хорошей возможностью для развития торговли с Кыргызстаном»,  указал он.

«Установление прямой линии связи является одной из потребностей бизнесменов, в связи с чем регулярные рейсы будут осуществляться напрямую через столицу Таджикистана Душанбе», отметил он.

По словам Эслами, иранские авиакомпании, выполняющие рейсы в Кыргызстан, могут совершать полёты и в другие страны, что является хорошей возможностью для бизнесменов страны.

Ссылаясь на стратегический документ, подписанный президентами двух стран, он сказал, что «Евразийское соглашение также поможет развитию торговых отношений».

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