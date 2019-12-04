4 дек. 2019 г., 15:11
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Рухани посетит Малайзию и Японию с визитом

Рухани посетит Малайзию и Японию с визитом

Тегеран, 4 декабря, ИРНА - Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваэзи в среду сообщил о визите иранского президента Хасана Рухани в Малайзию и Японию в ближайшее время.

"Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пригласил Рухани посетить Малайзию в конце декабря, и мы приняли это приглашение", заявил Ваэзи, отметив, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ также пригласил иранского президента посетит Токио.
Глава МИД Омана прибыл в Иран с посланием двустороннего и регионального сотрудничества
Говоря о недавнем визите главы МИД Омана Юсефа Бен Аляви в Тегеран, глава администрации президента Ирана сказал, что он прибыл с посланием двустороннего и регионального сотрудничества.
"Мы также сказали Аляви о расширении сотрудничества в регионе", отметил он.
Ваэзи сообщил, что министр промышленности Омана в этой неделе посетит Иран.

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