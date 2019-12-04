Рухани посетит Малайзию и Японию с визитом

"Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пригласил Рухани посетить Малайзию в конце декабря, и мы приняли это приглашение", заявил Ваэзи, отметив, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ также пригласил иранского президента посетит Токио.

Глава МИД Омана прибыл в Иран с посланием двустороннего и регионального сотрудничества

Говоря о недавнем визите главы МИД Омана Юсефа Бен Аляви в Тегеран, глава администрации президента Ирана сказал, что он прибыл с посланием двустороннего и регионального сотрудничества.

"Мы также сказали Аляви о расширении сотрудничества в регионе", отметил он.

Ваэзи сообщил, что министр промышленности Омана в этой неделе посетит Иран.

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