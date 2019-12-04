6,7 млн. иностранных туристов в этом году посетили Иран

"Министерство иностранных дел Ирана приветствует упрощение процесса выдачи виз для въезда туристов в страну", заявил он, добавив, что упрощение визового режима на повестке дня внешнеполитического ведомства, выступая на национальной конференции экологического туризма, культуры и развития туризма.

Он также сообщил о переговорах с другими странами для отмены визового режима.

"Упрощение визового режима привело к увеличению числа туристов с 3 млн. до 7 млн. 730 тыс. человек за последние 4 года", отметил он.

Карими заявил об упрощении выдачи здравоохранительной и инвестиционной визы.

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