4 дек. 2019 г., 14:53
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6,7 млн. иностранных туристов в этом году посетили Иран

6,7 млн. иностранных туристов в этом году посетили Иран

Мешхед, 4 декабря, ИРНА – С начала иранского 1398 года 6 млн. 700 тыс. иностранных туристов посетили Иран. Об этом заявил в среду глава ведомства паспортов и виз МИД ИРИ Моджтаба Карими.

"Министерство иностранных дел Ирана приветствует упрощение процесса выдачи виз для въезда туристов в страну", заявил он, добавив, что упрощение визового режима на повестке дня внешнеполитического ведомства, выступая на национальной конференции экологического туризма, культуры и развития туризма.
Он также сообщил о переговорах с другими странами для отмены визового режима.
"Упрощение визового режима привело к увеличению числа туристов с 3 млн. до 7 млн. 730 тыс. человек за последние 4 года", отметил он.
Карими заявил об упрощении выдачи здравоохранительной и инвестиционной визы.

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