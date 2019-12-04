Региональные игроки не терпят дружеских отношений между Ираном и Азербайджаном: Мохаммад Багери

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в среду посетил Тегеран и провел встречу с Мохаммадом Багери.

Стороны обсудили вопросы всестороннего развития сотрудничества в области безопасности и обороны и необходимость его углубления и укрепления в стратегической перспективе.

«Исламская Республика Иран рассматривает отношения между народом и мусульманскими вооруженными силами двух стран в качестве одного из своих стратегических приоритетов и полна решимости предоставить возможности, необходимые для его укрепления», - сказал Багери.

На встрече заместитель премьер-министра Азербайджана назвал недавний визит генерал-майора Багери в Баку вехой в двусторонних отношениях и высоко оценил позиции и взгляды Багери, для укрепления братских отношений между соседними странами с общей историей и культурой.

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