4 дек. 2019 г., 14:29
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Иран и Россия призвали к развитию культурных и научных отношений

Иран и Россия призвали к развитию культурных и научных отношений

Москва, 4 декабря, ИРНА – Секретарь высшего совета культурной революции ИРИ Реза Амели Ранани и помощник президента России по вопросам образования и науки Андрей Фурсенко призвали к расширению культурных и научных отношений.

Иранский чиновник в среду вместе с полномочным послом ИРИ в России Мехди Санаи встретился с Андреем Фурсенко в Москве. Стороны на этой встрече подчеркнули необходимость развития академического сотрудничества двух стран.
Высоко оцени научный уровень иранских вузов, Фурсенко выразил надежду на расширение академического взаимодействия.
Помощник президента России также рассказал о действиях России для развития университетов в этой стране.

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