Иран и Россия призвали к развитию культурных и научных отношений

Тегеран, 4 декабря, ИРНА - Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, заявив, что некоторые региональные и трансрегиональные игроки не могут терпеть дружеские отношения между двумя странами, отметил, что Иран рассматривает отношения между народом и мусульманскими вооруженными силами двух стран в качестве одного из своих стратегических приоритетов.