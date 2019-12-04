Объем экспорта нефтехимической продукции вырос, несмотря на санкции США

Экспорт ненефтяных продуктов из особой экономической зоны Парс увеличился, несмотря на ограничения и санкции США. В ноябре этого года было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму более 500 миллионов долларов, что на 5 процентов больше по стоимости и на 39 процентов объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, было много ограничений на судоходство и страхование судов и нефтяных танкеров от Ирана, но они не препятствовали росту экспорта ненефтяных продуктов, среди которых преобладали нефтехимические продукты.

Эти продукты включают метанол, пропан, бутан, легкий и тяжелый полиэтилен, аммиак, серу, стирол, сырую нефть и многое другое.

Стоимость экспорта этих продуктов в восьмом месяце этого года оценивается более чем в 574 млн. 665 тыс. 754 доллара.

Эти товары были экспортированы в Китай, ОАЭ, Южную Корею, Индию, Японию, Гонконг, Индонезию, Турцию, Египет, Кувейт и так далее.

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