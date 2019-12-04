4 дек. 2019 г., 13:45
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News Code: 83580661
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Аракчи: Иран выступает против размещения японских войск на Ближнем Востоке

Аракчи: Иран выступает против размещения японских войск на Ближнем Востоке

Пекин, 4 декабря, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи, который находится в Токио в качестве специального посланника иранского президента, выступил против плана Японии направить силы самообороны на Ближний Восток, чтобы помочь обеспечить безопасность морских коммерческих судов.

Аббас Аракчи в интервью японскому телеканалу NHK в среду заявил, что «Иран ожидает окончательного решения от Японии, но не верит, что присутствие иностранных войск в регионе будет способствовать стабильности, безопасности или миру».

Он отметил, что на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ он объявил о позиции Ирана.

Заместитель министра иностранных дел Ирана также изложил позицию Исламской Республики Иран касательно ядерной сделки и объявил, что в случае отмены санкций Иран будет готов вернуться к полной реализации соглашения 2015 года.

Ссылаясь на Ормузскую мирную инициативу, представленную президентом Исламской Республики Иран на Генеральной Ассамблее ООН, Аракчи отметил, что «Иран приглашает все страны, затронутые событиями в Персидском заливе и Ормузском проливе, в эту коалицию в целях поддержания мира и стабильности».

Он назвал визит Абэ в Иран поворотным пунктом в отношениях между двумя странами и сказал, что «В этой связи, учитывая уникальную роль Японии, мы готовы к дальнейшему сотрудничеству и консультациям с Токио по этому вопросу».

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