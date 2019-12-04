Президент Азербайджана посетил стенды иранских компаний на выставке Bakutel-2019

25-я юбилейная международная выставка телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel-2019 во вторник открылась в Баку. В этом году в выставке приняли участие около 240 компаний из 23 стран мира. Среди участников – ведущие ИКТ компании, а также мобильные операторы, интернет-провайдеры, системные интеграторы Азербайджана и дистрибьюторы известных брендов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду посетили выставку.

14 иранских компаний также участвовали в выставке Bakutel-2019. Космическое агентство Ирана также впервые присутствовало на выставке для расширения взаимодействий в космической области с Азербайджаном.

Посещая стенд космического агентства Ирана, Алиев спросил о ситуации иранских спутников. Иранский министр в ответ на его вопрос заявил, что спутники до конца года запустят в космос.

Алиев также знакомился с иранским стартапом "SATPLAT", который работает в области умного сельского хозяйства.

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