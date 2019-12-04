4 дек. 2019 г., 11:15
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News Code: 83580298
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Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве с Ираном в сферах воды, возобновляемой энергии и продовольствия

Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве с Ираном в сферах воды, возобновляемой энергии и продовольствия

Киш, 4 ноября, ИРНА – Посол Нидерландов в Иране Жак Луис Вернер во вторник сообщил о сотрудничестве с иранской организацией свободной зоны острова Киш в сферах воды, возобновляемой энергии и продовольствия.

Вернер на встрече с генеральным директором организации свободной зоны острова Киш Голамхосейном Мозаффари назвал присоединение Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции к платёжной системе ЕС с Ираном Instex важным шагом для сотрудничества с Ираном.
"Мы на первом этапе намерены взаимодействовать с Ираном в сферах воды, сельского хозяйства, гуманитарной помощи", добавил он.
Кроме сотрудничество в сферах воды, возобновляемой энергии и продовольствия, Нидерланды также заинтересованы в укреплении академического взаимодействия и производстве кормов посредством тепличных систем.
Указав на посещение 1 млн. 800 тыс. туристами острова Киш, Мозаффари заявил о долгосрочном плане для привлечения нидерландских туристов.

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