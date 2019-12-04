Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве с Ираном в сферах воды, возобновляемой энергии и продовольствия

Вернер на встрече с генеральным директором организации свободной зоны острова Киш Голамхосейном Мозаффари назвал присоединение Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции к платёжной системе ЕС с Ираном Instex важным шагом для сотрудничества с Ираном.

"Мы на первом этапе намерены взаимодействовать с Ираном в сферах воды, сельского хозяйства, гуманитарной помощи", добавил он.

Кроме сотрудничество в сферах воды, возобновляемой энергии и продовольствия, Нидерланды также заинтересованы в укреплении академического взаимодействия и производстве кормов посредством тепличных систем.

Указав на посещение 1 млн. 800 тыс. туристами острова Киш, Мозаффари заявил о долгосрочном плане для привлечения нидерландских туристов.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392