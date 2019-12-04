В Москве прошел 2-й совместный комитет Ирана и России по морскому и портовому сотрудничеству

Как сообщает посольство Ирана в Москве, обе стороны на этой встрече обсудили развитие морского и портового сотрудничества на Каспийском море, обмен протоколом портового сотрудничества, проблемы иранских кораблей в российских портах и общую инвестицию в порты двух стран.

Они также подчеркнули необходимость увеличения совместной инвестиции в целях расширения портов, снятия ограничений судоходных компаний и увеличения морских перевозок на Каспийском море.

Объем морских перевозок Ирана и России составили более 2700 тонн. В год, но ожидается, что после реализации протокола морского транспорта между двумя странами он увеличится до 5400 тонн.

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