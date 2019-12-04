4 дек. 2019 г., 09:04
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Иранский фильм «Уроки вождения» отобран на Оскар 2020

Иранский фильм «Уроки вождения» отобран на Оскар 2020

Тегеран, 4 декабря, ИРНА - Короткометражный фильм «Уроки вождения» режиссёра Марзи Риахи отобран на участие в 92-е кинофестивале Академии короткометражных фильмов Оскар 2020 года.

«Уроки вождения» был номинирован на Оскар через неделю публичного показа в Лос-Анджеле в кинотеатре Arena Cinelounge Sunset.

Академия Оскар ежегодно публикует список кинофестивалей, в которых фильмы должны присутствовать и получать тот  приз, что объявлен на официальном сайте Академии.

Короткометражный фильм «Уроки вождения» был показан для публики в кинотеатре Arena Cinelounge Sunset в течение недели, 20-26 сентября, что обеспечило ему участие в конкурсе Оскар 2020. 

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