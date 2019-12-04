4 дек. 2019 г., 09:04
Journalist ID: 2388
News Code: 83580035
0 Persons

Иранский фильм «Уроки вождения» квалифицирован на Оскар 2020

Иранский фильм «Уроки вождения» квалифицирован на Оскар 2020

Тегеран, 4 декабря, ИРНА - Короткометражный фильм «Уроки вождения» режиссера Марзи Риахи квалифицирован на участие в 92-е кинофестивале Академии короткометражных фильмов Оскар 2020 года.

«Уроки вождения» был номинирован на Оскар через неделю публичного показа в Лос-Анджеле, Arena Cinelounge Sunset.

Академия Оскар ежегодно публикует список кинофестивалей, в которых фильмы должны присутствовать и получать тот же приз, что объявлено на официальном сайте Академии.

Короткий короткометражный фильм «Уроки вождения» был показан для публики в кинотеатре Arena Cinelounge Sunset в течение недели, 20-26 сентября, что обеспечило участие в конкурсе Оскар 2020.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
3 + 3 =