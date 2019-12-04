Иранский фильм «Уроки вождения» квалифицирован на Оскар 2020

«Уроки вождения» был номинирован на Оскар через неделю публичного показа в Лос-Анджеле, Arena Cinelounge Sunset.

Академия Оскар ежегодно публикует список кинофестивалей, в которых фильмы должны присутствовать и получать тот же приз, что объявлено на официальном сайте Академии.

Короткий короткометражный фильм «Уроки вождения» был показан для публики в кинотеатре Arena Cinelounge Sunset в течение недели, 20-26 сентября, что обеспечило участие в конкурсе Оскар 2020.

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