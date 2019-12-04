4 дек. 2019 г., 08:48
Journalist ID: 2388
News Code: 83580005
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Первая партия соли была поставлена из Ирана в Россию

Первая партия соли была поставлена из Ирана в Россию

Арак, 4 декабря, ИРНА - Управляющий директор Iran Mineral Salts Co. Али Ростами объявил о первой поставке соли в Россию, и заявил, что этот продукт экспортируется в Ирак, особенно в Курдистан, страны Персидского залива, Грузию и Азербайджан.

«Россия является хорошим экспортным рынком и, как ожидается, будет экспортировать в страну 5000 тонн в месяц, и если это будет достигнуто, в следующем году в Гармсаре будет открыт новый завод по экспорту соли в Россию», - сказал он в беседе с корреспондентом ИРНА.

«1500 тонн соли экспортировалось в целевые страны в месяц, а поставка в Россию также составляла 1000 тонн», - указал он.

По его словам, компания является крупнейшим производителем соли в стране и имеет 13% долю на внутреннем рынке.

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