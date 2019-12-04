Послание Рухани было представлено премьер-министру Японии

Заместитель министра иностранных дел Ирана, который находится в Токио, встретился в с высшими должностными лицами Японии, чтобы обсудить последние события в регионе и мире.

Ядерная сделка была основной темой послания, переданного Синдзо Абе.

«В целях поддержания безопасности, мира и стабильности в Персидском заливе и Ормузском проливе Иран приглашает все страны присоединиться к Ормузской мирной инициативе», - заявил заместитель министра иностранных дел во время встречи с министром иностранных дел Японии.

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