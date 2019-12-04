4 дек. 2019 г., 08:46
Journalist ID: 2388
News Code: 83580003
0 Persons

Послание Рухани было представлено премьер-министру Японии

Послание Рухани было представлено премьер-министру Японии

Тегеран, 4 декабря, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Аракчи передал письменное послание президента Ирана Хасана Рухани премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

Заместитель министра иностранных дел Ирана, который находится в Токио, встретился в с высшими должностными лицами Японии, чтобы обсудить последние события в регионе и мире.

Ядерная сделка была основной темой послания, переданного Синдзо Абе.

«В целях поддержания безопасности, мира и стабильности в Персидском заливе и Ормузском проливе Иран приглашает все страны присоединиться к Ормузской мирной инициативе», - заявил заместитель министра иностранных дел во время встречи с министром иностранных дел Японии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
9 + 8 =