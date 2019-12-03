Иран стремится к развитию халяльной торговли через Австрию

«Австрийские бизнесмены приветствовали инвестиции в совместное производство и экспорт халяльных продуктов под национальными и международными знаками», отметил он на встрече с послом и экономическим атташе посольства Австрии в Иране.

Он также заявил об исторических достопримечательностях провинции Альборз для привлечения австрийских туристов.

«Провинция Альборз готов представлять услуги в области оздоровительного туризма австрийским туристам», добавил он.

Глава ТПП провинции Альборз также назвал горнолыжный курорт Дизин одной из спортивных достопримечательностей этой провинции.

Альборз с более 3500 промышленными комплексами считается одним из промышленных центров страны. У этой провинции хорошие потенциалы в области производства фармацевтических препаратов, пищевых, текстильных продуктов и автозапчастей.

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