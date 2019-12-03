МИД Китая вновь призвал ЕС ускорить работу по механизму расчетов с Ираном

"Создание INSTEX было важным шагом со стороны ЕС по защите Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе... Китай поддерживает этот шаг европейцев", заявила Хуа Чуньин на брифинге во вторник.

Ранее шесть европейских стран – Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция – в совместном заявлении сообщили о намерении присоединиться к специальному механизму расчётов с Ираном INSTEХ. Эти страны отметили, что придают большое значение сохранению и полной реализации СВПД всеми заинтересованными сторонами.

При этом учредители INSTEX – Великобритания, ФРГ и Франция – выступили с совестным заявлением, в котором приветствовали решение этих шести стран присоединиться в качестве акционеров к специальному инструменту расчётов с Ираном.

1 декабря, заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй на совместной пресс-конференции по итогам встречи с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи в Пекине заявил, что Иран и Китай будут прилагать все усилия для сохранения СВПД, призвав Европу ускорить работу по механизму для расчетов с Ираном в обход санкций США.

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