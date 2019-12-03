Иран разработал стратегический документ об ирано-китайском партнерстве на последующие 25 лет

Тегеран, 3 ноября. ИРНА — Начальник штаба вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что в Иране был разработан важный документ об стратегическом ирано-китайском партнерстве на последующие 25 лет.

"Этот документ был подготовлен на самом высоком уровне нашей страны и одобрен Верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи", заявил Бакери на встрече с заместителем начальника Объединённого штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-лейтенантом Шао Юаньмином в Тегеран.

По его словам Верховный лидер Ирана и Председатель КНР Си Цзиньпин единогласно считают, что ирано-китайское партнерство является стратегическим.

Бакери добавил что, отношения между Тегераном и Пекином развиваются успешно практически по всем направлениям, выразив надежду на то, что китайская сторона примет разработанный Ираном стратегический документ об ирано-китайском партнерстве на последующие 25 лет.

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