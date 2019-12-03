В Японии отметили 90-летие установления дипломатических отношений с Ираном

В торжественной церемонии по случаю этой знаменательной даты, которую организовало иранское посольство, в частности приняли участие замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, который находится в Токио с официальным визитом и его японский коллега Такэо Мори.

Ранее Аракчи провел отдельные встречи с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги и японским премьер-министром Синдзо Абэ. Аракчи также передал Абэ письменное послание президента Ирана Хасана Рухани.

Кроме того, иранский дипломат передал Абэ приветствия от президента Рухани, заявив, что Тегеран готов вернуться к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в случае снятия санкций и обеспечения интересов Ирана в рамках соглашения.

Японский премьер, в свою очередь, вновь вступил в поддержку СВПД, подчеркнув, что Токио продолжает играть дипломатическую роль в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

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