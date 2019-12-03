Япония вновь заявил о поддержке ядерной сделки

По сообщению посольства Ирана в Японии, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник провел встречу с японским премьером и передал ему письменное послание президента Ирана Хасана Рухани.

Во время встречи, Аракчи передал Абэ приветствия от президента Рухани, заявив, что Тегеран готов вернуться к полной реализации СВПД в случае снятия санкций и обеспечения интересов Ирана в рамках соглашения.

Аракчи добавил, что Тегеран считает важным обеспечить безопасность в районе Персидского залива для перемещения энергоресурсов и свободы судоходства. При этом он напомнил, что Иран пригласил все государства Персидского залива принять участие в инициативе Ирана по обеспечению безопасности в регионе.

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