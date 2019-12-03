Аркачи: Тегеран готов вернуться к полной реализации СВПД в случае снятия санкций

"При этом мы готовы вернуться к полной реализации СВПД в случае снятия санкций и обеспечения интересов Ирана в рамках соглашения", заявил во вторник Аракчи на встрече с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Сегодня Ближний Восток находится в деликатном положении, а сотрудничество для снижения напряжённости ему необходимо как никогда", сказал специальный посланник президента Ирана Хасана Рухани в Токио.

Глава МИД Японии, в свою очередь, отметил, что Токио обеспокоен ситуацией в ближневосточном регионе и будет прилагать все усилия по снижению напряжённости в регионе дипломатическим путём.

Кроме того, Тосимицу Мотэги вновь выступил в поддержку СВПД, призвав все стороны соглашения проявлять максимум сдержанности для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

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