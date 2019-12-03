3 дек. 2019 г., 15:13
Journalist ID: 2390
News Code: 83579330
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Иран и Испания договорились об обмене лекарственными препаратами

Иран и Испания договорились об обмене лекарственными препаратами

Тегеран, 3 декабря, ИРНА – В Иране сообщили об обмене лекарственными препаратами между Тегераном и Мадридом.

Как сообщает центр по развитию биотехнологий при президенте страны, делегация представителей известных фармацевтических компаний Испании были продемонстрированы достижения иранских производителей.
Испанская делегация в ходе трёхдневного визита посетила иранские фармацевтические компании. Договор об обмене технологиями и продукцией был подписан между двумя сторонами.
Кроме обмена опытам и технологиям, иранские компании могут воспользоваться выгодой от экспорта лекарственных препаратов в Испанию.  

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