Иран и Испания договорились об обмене лекарственными препаратами

Как сообщает центр по развитию биотехнологий при президенте страны, делегация представителей известных фармацевтических компаний Испании были продемонстрированы достижения иранских производителей.

Испанская делегация в ходе трёхдневного визита посетила иранские фармацевтические компании. Договор об обмене технологиями и продукцией был подписан между двумя сторонами.

Кроме обмена опытам и технологиям, иранские компании могут воспользоваться выгодой от экспорта лекарственных препаратов в Испанию.

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