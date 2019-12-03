3 дек. 2019 г., 15:11
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News Code: 83579326
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Нет проблемы для возобновления отношений с Саудовской Аравией: Рухани

Нет проблемы для возобновления отношений с Саудовской Аравией: Рухани

Тегеран, 3 декабря, ИРНА – У Исламской Республики Иран нет проблемы для расширения отношений с соседними странами и возобновления связей с Саудовской Аравией. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани во вторник на встрече с главой МИД Омана Юсефом Бен Аляви.

«Иран придает большое значение расширению связей и взаимодействий с соседями, в частности с Оманом», отметил Рухани, заявив, что все страны должны поддерживать отношения для обеспечения безопасности региона.
Заявив о дружественных и братских отношениях Ирана и Омана, иранский президент указал на новый импульс для развития экономических связей двух стран.
«Надеемся, что в 18-й совместной экономической комиссии Ирана и Омана будут предприняты шаги в целях укрепления взаимодействия Тегерана и Маската», добавил Рухани.
Он отметил, что региональные государства должны сыграть роль в обеспечении безопасности региона.
«Мы должны обеспечивать безопасность региона, в частности в Персидском заливе и Ормузском проливе, путем расширения сотрудничества», заявил глава иранского правительства, добавив, что нельзя разрешить иностранным государствам вмешиваться в дела региона.
Назвав йеменский кризис одним из важнейших проблем региона, Рухани заявил, что йеменская война принесла ничего, кроме разрушения, убийства народа, враждебности и угроза территориальной целостности Йемена.
Он призвал к активизации усилий для прекращения войны в Йемене и установления безопасности в стране путем межйеменских мирных переговоров.
Рухани выразил надежду на пересмотр политики Саудовской Аравии по Сирии, Ираку и Ливану.
Ормузская мирная инициатива в пользу стабильности и безопасности региона: Бен Аляви
Министр иностранных дел Омана на этой встрече заявил, что расширение связей с Исламской Республикой Ираном на повестке дня Омана.
«Ормузская мирная инициатива в пользу всех стран и стабильности и безопасности региона», отметил он, добавив, что у Ирана и Омана общая позиция по многим региональным вопросам.
Он заявил, что Иран и Оман могут найти подходящие решения для региональных проблем путем развития отношений. Бен Аляви также указал на важную роль Ирана в урегулировании йеменского кризиса.
Юсеф Бен Аляви в ходе рабочего визита в Тегеран в понедельник встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, главой ВСНБ ИРИ Али Шамхани и спикером иранского парламента Али Лариджани.

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