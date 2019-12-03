Нет проблемы для возобновления отношений с Саудовской Аравией: Рухани

«Иран придает большое значение расширению связей и взаимодействий с соседями, в частности с Оманом», отметил Рухани, заявив, что все страны должны поддерживать отношения для обеспечения безопасности региона.
Заявив о дружественных и братских отношениях Ирана и Омана, иранский президент указал на новый импульс для развития экономических связей двух стран.
«Надеемся, что в 18-й совместной экономической комиссии Ирана и Омана будут предприняты шаги в целях укрепления взаимодействия Тегерана и Маската», добавил Рухани.
Он отметил, что региональные государства должны сыграть роль в обеспечении безопасности региона.
«Мы должны обеспечивать безопасность региона, в частности в Персидском заливе и Ормузском проливе, путем расширения сотрудничества», заявил глава иранского правительства, добавив, что нельзя разрешить иностранным государствам вмешиваться в дела региона.
Назвав йеменский кризис одним из важнейших проблем региона, Рухани заявил, что йеменская война принесла ничего, кроме разрушения, убийства народа, враждебности и угроза территориальной целостности Йемена.
Он призвал к активизации усилий для прекращения войны в Йемене и установления безопасности в стране путем межйеменских мирных переговоров.
Рухани выразил надежду на пересмотр политики Саудовской Аравии по Сирии, Ираку и Ливану.
Ормузская мирная инициатива в пользу стабильности и безопасности региона: Бен Аляви
Министр иностранных дел Омана на этой встрече заявил, что расширение связей с Исламской Республикой Ираном на повестке дня Омана.
«Ормузская мирная инициатива в пользу всех стран и стабильности и безопасности региона», отметил он, добавив, что у Ирана и Омана общая позиция по многим региональным вопросам.
Он заявил, что Иран и Оман могут найти подходящие решения для региональных проблем путем развития отношений. Бен Аляви также указал на важную роль Ирана в урегулировании йеменского кризиса.
Юсеф Бен Аляви в ходе рабочего визита в Тегеран в понедельник встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, главой ВСНБ ИРИ Али Шамхани и спикером иранского парламента Али Лариджани.
Тегеран, 3 декабря, ИРНА – У Исламской Республики Иран нет проблемы для расширения отношений с соседними странами и возобновления связей с Саудовской Аравией. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани во вторник на встрече с главой МИД Омана Юсефом Бен Аляви.
«Иран придает большое значение расширению связей и взаимодействий с соседями, в частности с Оманом», отметил Рухани, заявив, что все страны должны поддерживать отношения для обеспечения безопасности региона.
-
Япония вновь заявил о поддержке ядерной сделки
Пекин, 3 декабря. ИРНА — Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз вступил в поддержку…
-
Аркачи: Тегеран готов вернуться к полной реализации СВПД в случае снятия санкций
Пекин, 3 декабря. ИРНА — Иран не планирует выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий…
-
Авиация ВМС Ирана получила три новых учебно-разведывательных самолета
3 декабря при участии командующего ВМС армии ИРИ контр-адмирала Хусейна Ханзади было передано…
-
Сбор "красного золота" в городе Дамган
Иран — крупнейший производитель и экспортер самой дорогой специи в мире — шафрана. Иран занимает…
-
Осенний лес на севере Ирана
Осень в лесах города Алиабад Катул в провинции Гулистан яркая, эффектная и снимать ее можно…
-
Создание рабочих мест для инвалидов в Боджнурде
Благотворительный фонд поддержки инвалидов "Любовь и Надежда Пуян и Мину" был открыть в 2011…
-
Иран и Испания договорились об обмене лекарственными препаратами
Тегеран, 3 декабря, ИРНА – В Иране сообщили об обмене лекарственными препаратами между Тегераном…
-
Нет проблемы для возобновления отношений с Саудовской Аравией: Рухани
Тегеран, 3 декабря, ИРНА – У Исламской Республики Иран нет проблемы для расширения отношений…
-
В Иране сообщили об экспорте изделий народных промыслов из провинции Казвин в 8 стран
Казвин, 3 декабря, ИРНА – Изделия народных художественных промыслов общим весом более 3 тыс.…
-
В Иране производится более 2700 видов продуктов из лекарственных растений
Тегеран, 3 декабря, ИРНА – Секретарь центра по развитию наук и технологий на основе лекарственных…
Your Comment