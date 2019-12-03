Чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Москве с участием Ирана

Соревнования будут проходить в течение двух дней, в которых есть 16 лучших тхэквондистов мира среди мужчин и женщин в четырех весовых категориях в московском спортивном комплексе "Динамо".

Армин Хадипурв весовой категории до 58 кг, Мир-Хашем Хоссейни и Соруш Ахмади в весовой категории до 68 кг и Саджад весовой категории свыше 80 кг являются представителями Ирана на этих соревнованиях.

В турнире приняли участие тхэквондисты из таких стран, как Иран, Азербайджан, Германия, США, Иордания, Узбекистан, Испания, Австралия, Словения, Англия, Италия, Ирландия, Бразилия, Бельгия, Португалия, Турция, Тунис, Китай, Тайвань, Доминиканская Республика. Россия, Берег Слоновой Кости, Сенегал, Казахстан, Хорватия, Южная Корея, Куба, Габон, Мексика, Египет, Молдова, Норвегия и Нигер.

Финалы соревнований пройдет 8 декабря.

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