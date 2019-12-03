Военно-морские эсминцы будут оснащены системами радиоэлектронной борьбы: Командующий ВМС Ирана

"Сегодня у военно-морского флота появилось оборудование для радиоэлектронной борьбы, часть которого относится к радиоэлектронной борьбы на суше, а другая часть - к морской электронной борьбе, установленной на судах", - сказал он.

"Таким образом, потенциал радиоэлектронной борьбы переносится с суши на море, открывая новые области для противодействия противнику и сдерживания его", - отметил он.

"Важность командования электронными войнами является стратегической для военно-морского флота, и мы ожидаем, что увидим значительный скачок в этой области", - пояснил Ханзаде.

Как он подчеркнул, большой скачок уже сделан в использовании электромагнитных мощностей в войнах третьего - пятого поколений.

"Если кто-либо на войне сможет взять под контроль электромагнитные возможности, он нейтрализует противоборствующие платформы и снизит их возможности до войн третьего поколения", - заключил он.

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