Австрия будет рядом с Ираном на пути экономической динамики: посол в стране

В понедельник на встрече с -экономическими активистами в Карадже, Иран, Стефан Шульц назвал работу производственного и экспортного секторов провинции Альборз движением к созданию устойчивой экономики. Он также назвал целью своей поездки в Альборз и другие иранские провинции ведение переговоров с производительными силами торговых палат.

"Австрия – маленькая страна, но у нее есть процветающая экономика и одна из 12 самых богатых стран мира. Это результат усилий малых и крупных предприятий, которые составляют 90% промышленности Австрии", - указал он.

Как отметил он, "чтобы развивать деловое и экономическое сотрудничество с Ираном, мы осуществили ряд программ и стремимся установить тесные отношения с деловыми фирмами для участия и инвестиций в Иране".

Он сказал, что санкции против Ирана несправедливы, заявив: "в экономических отношениях с Ираном мы стремимся решить проблемы, вызванные этими санкциями".

На встрече обсуждались также вопросы развития туризма в сферах строительства гостиниц, гондольного подъёмника и экспорта в страны СНГ, а также в сфере культуры, кинопроизводства, транспорта и аэрокосмической отрасли.

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