Иран призвал МАГАТЭ оставаться беспристрастным

«Иран является важным партнером МАГАТЭ. Стоит отметить, что только в этом году МАГАТЭ провело в Иране более 588 инспекций. Таким образом, поддержание этих рабочих отношений между Ираном и МАГАТЭ очень важно, и мы считаем, что эти связи должны быть беспристрастными, профессиональными и независимыми», - сказал он.

Он упомянул, что три главных столпа ДНЯО зависят от этих ценностей.

Рафаэль Мариано Гросси был назначен новым генеральным директором МАГАТЭ в понедельник. Он сказал, что планирует посетить Иран в ближайшее время.

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