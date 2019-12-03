3 дек. 2019 г., 13:40
Journalist ID: 2390
News Code: 83579106
0 Persons

Иран призвал МАГАТЭ оставаться беспристрастным

Иран призвал МАГАТЭ оставаться беспристрастным

Тегеран, 3 декабря, ИРНА. Иран призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оставаться беспристрастным, профессиональным и независимым. Об этом заявил представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади.

«Иран является важным партнером МАГАТЭ. Стоит отметить, что только в этом году МАГАТЭ провело в Иране более 588 инспекций. Таким образом, поддержание этих рабочих отношений между Ираном и МАГАТЭ очень важно, и мы считаем, что эти связи должны быть беспристрастными, профессиональными и независимыми», - сказал он.
Он упомянул, что три главных столпа ДНЯО зависят от этих ценностей.
Рафаэль Мариано Гросси был назначен новым генеральным директором МАГАТЭ в понедельник. Он сказал, что планирует посетить Иран в ближайшее время.
*9392

Your Comment

You are replying to: .
8 + 3 =