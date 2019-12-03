3 дек. 2019 г., 12:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83578929
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300 человек арестованы в связи с недавними инцидентами в Тегеране

300 человек арестованы в связи с недавними инцидентами в Тегеране

Тегеран, 3 декабря, ИРНА - В Тегеране было задержано около 300 человек, и вскоре на судебном процессе выяснится, кто будет освобождён, а кто наказан из-за нарушений, заявил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили.

"С точки зрения судебной власти, те, кто протестовал против повышения цен на бензин был и обеспокоен тем, что рост цен на топливо может привести к удорожанию других товаров, отделены от агитаторов", указал он.

Ранее в некоторых городах Ирана прошли протесты и беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин. Протестующие доставили много проблем жителям городов своими незаконными действиями: повредили общественную собственность, автомобили, а также заставили людей стоять в пробках, заблокировав дороги.

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