300 человек арестованы в связи с недавними инцидентами в Тегеране

"С точки зрения судебной власти, те, кто протестовал против повышения цен на бензин был и обеспокоен тем, что рост цен на топливо может привести к удорожанию других товаров, отделены от агитаторов", указал он.

Ранее в некоторых городах Ирана прошли протесты и беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин. Протестующие доставили много проблем жителям городов своими незаконными действиями: повредили общественную собственность, автомобили, а также заставили людей стоять в пробках, заблокировав дороги.

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