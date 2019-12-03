Гуманитарная помощь ООН доставлена в пострадавшие от землетрясения районы Ирана

Представитель программы городского развития ООН Клудио Видас также посетил пострадавшие от землетрясения районы. Он встретился с заместителем губернатора провинции Восточный Азербайджан Мохаммадрезой Машайехи.

Первая партия помощи ООН состоит из 315 электрических обогревателей, которые доставлены жителям деревней Кандован и Торкаманчай.

8 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,9 в городе Миане в провинции Восточный Азербайджан. Землетрясение унесло жизнь 5 человек, 518 получили ранения.

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