3 дек. 2019 г., 12:31
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News Code: 83578916
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Гуманитарная помощь ООН доставлена в пострадавшие от землетрясения районы Ирана

Гуманитарная помощь ООН доставлена в пострадавшие от землетрясения районы Ирана

Тебриз, 3 декабря, ИРНА – Помощь ООН доставлена в пострадавшие от землетрясения районы провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.

Представитель программы городского развития ООН Клудио Видас также посетил пострадавшие от землетрясения районы. Он  встретился с заместителем губернатора провинции Восточный Азербайджан Мохаммадрезой Машайехи.
Первая партия помощи ООН состоит из 315 электрических обогревателей, которые доставлены жителям деревней Кандован и Торкаманчай.
8 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,9 в городе Миане в провинции Восточный Азербайджан. Землетрясение унесло жизнь 5 человек, 518 получили ранения.  
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