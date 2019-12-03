Тегеран и Пекин достигли соглашения по СВПД: МИД Китая

Заместители глав МИД Китая и Ирана Ма Чжаосюй и Аббас Аракчи в воскресенье обсудили последнюю ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Указав на недавний визит Аракчи в Пекин, представитель МИД Китая в понедельник сказала журналистам, что выход США из СВПД и политика максимального давления в отношении Ирана обострили ситуацию вокруг ядерной сделки.

«Ядерная сделка с Ираном – на грани краха», добавил она.

По её словам, обе стороны в ходе переговоров в Пекине договорились об укреплении взаимодействия, продолжении усилий для полного и эффективного выполнения СВПД, сохранении ядерной сделки согласно международным правам, приверженности разрешению проблем политическим путем и укреплении мира и стабильности региона.

«Иран и Китай являются стратегическими партнерами во всех областях, и они будут укреплять взаимодействия в целях интересов двух стран», отметила она.

Хуа Чуньин назвал ядерную сделку важной частью стратегического сотрудничества Ирана и Китая, добавив, что стороны продолжают свои усилия для сохранения СВПД.

Консультативная встреча Ирана и Китая по иранской ядерной сделке с участием заместителей министров иностранных дел двух стран в воскресенье прошла в Пекине.

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