Иранские дети получили медали и почетные дипломы на фестивале живописи в Японии

Тегеран, 3 декабря, ИРНА – У Исламской Республики Иран нет проблемы для расширения отношений с соседними странами и возобновления связей с Саудовской Аравией. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани во вторник на встрече с главой МИД Омана Юсефом Бен Аляви.