3 дек. 2019 г., 12:15
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News Code: 83578858
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Иранские дети получили медали и почетные дипломы на фестивале живописи в Японии

Иранские дети получили медали и почетные дипломы на фестивале живописи в Японии

Тегеран, 3 декабря, ИРНА - Иранские дети успешно приняли участие в конкурсе живописи "Хикари" в Японии и получили медали и почетные дипломы.

26-й международный конкурс живописи Хикари, посвященный сельскому хозяйству, сельскохозяйственным угодьям, природе, окружающей среде, людям и семье прошел в японии.

При этом Сетаре Шахвейси, Хелия Каими, Хасти Рудбарани, Артин Солеймани, Илия Чераги, Фатемэ Моаммар получили бронзу конкурса.

Кроме того, Элхам Гаранджики, Сетаре Насари,Баран Дидебан, Марьям Йаздани получили поченый диплом.

В конкурсе приняли участие 18146 работ из 76 стран мира.

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