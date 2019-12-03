Иранские дети получили медали и почетные дипломы на фестивале живописи в Японии

26-й международный конкурс живописи Хикари, посвященный сельскому хозяйству, сельскохозяйственным угодьям, природе, окружающей среде, людям и семье прошел в японии.
При этом Сетаре Шахвейси, Хелия Каими, Хасти Рудбарани, Артин Солеймани, Илия Чераги, Фатемэ Моаммар получили бронзу конкурса.
Кроме того, Элхам Гаранджики, Сетаре Насари,Баран Дидебан, Марьям Йаздани получили поченый диплом.
В конкурсе приняли участие 18146 работ из 76 стран мира.
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