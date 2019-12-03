Таджикистан призвал иранские компании участвовать в проектах развития электростанций страны

Усмонали Усмонзода на встрече с директором Организации развития водных и энергетических ресурсов Ирана Бехрузом Моради подчеркнул важность финансирования этих тендеров за счёт международных грантов.

По его словам, завершение создания микроэлектростанций из-за специфических горных условий Таджикистана может в значительной степени способствовать подводке электричества в деревни Бадахшана в стране.

Бехруз Моради также указал на дружескую позитивную атмосферу между двумя странами с учётом религиозной общности Ирана и Таджикистана, и сказал, что "Основная деятельность Организации развития водных и энергетических ресурсов Ирана состоит в развитии инфраструктуры и прочих сферах, таких как плотины и электростанции, что нам удалось локализовать для средних и малых предприятий".

Он указал на проектирование и развёртывание систем оповещения о наводнении для крупных плотин, гидроэлектростанций, на локализацию микроэлектростанций, а также создание новых предприятий, особенно развитие туризма на водохранилищах плотин, проект которого впервые был осуществлён компаниями страны.

По его словам, запуск такой системы в Таджикистане позволит стране эффективно управлять и контролировать наводнения прежде чем они произойдут.

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