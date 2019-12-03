3 дек. 2019 г., 10:54
Journalist ID: 2390
News Code: 83578660
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Политика экономического сотрудничества на повестке дня Ирана в области коммуникации

Политика экономического сотрудничества на повестке дня Ирана в области коммуникации

Баку, 3 декабря, ИРНА – Министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана за последние 2 года следит за политикой экономического сотрудничества с соседними странами. Об этом заявил во вторник министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми по прибытии в Баку.

Он отметил значительное развитие экономических отношений Ирана и Азербайджана за последние два года, заявив, что 14 иранских компаний в области информационных и коммуникационных технологий в этом году приняли участие в международной выставке «Bakutel-2019» и «Каспийской инновационной конференции».
Двусторонние встречи с министрами информационных и коммуникационных технологий стран, присутствующих в выставке, для рассмотрения путей расширения взаимодействий на повестке дня иранского министра в Баку.
25-я юбилейная азербайджанская международная выставка «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии» 3-6 декабря с участием 238 компаний из 23 стран проходит в столице Азербайджана.
Последние достижения Ирана в области информаций и информационных технологий представлены в этой выставке.

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