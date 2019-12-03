Политика экономического сотрудничества на повестке дня Ирана в области коммуникации

Он отметил значительное развитие экономических отношений Ирана и Азербайджана за последние два года, заявив, что 14 иранских компаний в области информационных и коммуникационных технологий в этом году приняли участие в международной выставке «Bakutel-2019» и «Каспийской инновационной конференции».

Двусторонние встречи с министрами информационных и коммуникационных технологий стран, присутствующих в выставке, для рассмотрения путей расширения взаимодействий на повестке дня иранского министра в Баку.

25-я юбилейная азербайджанская международная выставка «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии» 3-6 декабря с участием 238 компаний из 23 стран проходит в столице Азербайджана.

Последние достижения Ирана в области информаций и информационных технологий представлены в этой выставке.