Политика экономического сотрудничества на повестке дня Ирана в области коммуникации

Он отметил значительное развитие экономических отношений Ирана и Азербайджана за последние два года, заявив, что 14 иранских компаний в области информационных и коммуникационных технологий в этом году приняли участие в международной выставке «Bakutel-2019» и «Каспийской инновационной конференции».
Двусторонние встречи с министрами информационных и коммуникационных технологий стран, присутствующих в выставке, для рассмотрения путей расширения взаимодействий на повестке дня иранского министра в Баку.
25-я юбилейная азербайджанская международная выставка «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии» 3-6 декабря с участием 238 компаний из 23 стран проходит в столице Азербайджана.
Последние достижения Ирана в области информаций и информационных технологий представлены в этой выставке.
Баку, 3 декабря, ИРНА – Министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана за последние 2 года следит за политикой экономического сотрудничества с соседними странами. Об этом заявил во вторник министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми по прибытии в Баку.
Он отметил значительное развитие экономических отношений Ирана и Азербайджана за последние два года, заявив, что 14 иранских компаний в области информационных и коммуникационных технологий в этом году приняли участие в международной выставке «Bakutel-2019» и «Каспийской инновационной конференции».
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