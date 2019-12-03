3 дек. 2019 г., 10:25
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News Code: 83578596
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Али Лариджани: у йеменской проблемы есть скрытые слои

Али Лариджани: у йеменской проблемы есть скрытые слои

Тегеран, 3 декабря, ИРНА - У йеменской проблемы есть скрытые слои, и сначала должно сначала произойти прекращение огня, а затем можно будет перейти к другим вопросам, заявил глава парламента Ирана Али Лариджани.

Министр иностранных дел Омана Юсеф бен Алави встретился вчера со спикером парламента Ирана Али Лариджани.

На встрече Лариджани отметил, что "Роль Омана в создании мира в регионе была значительной, а отношения между двумя странами всегда хорошо развивались".

"Страны региона должны тесно сотрудничать для решения проблем, и инициатива Ирана по укреплению сотрудничества и мира в регионе  соответствует этому", - указал он.

Юсеф бен Алави также в свою очередь сказал: "Мы должны воспользоваться возможностью разрешить кризисы в регионе, тем более что Иран является основой мира в регионе".

"Иран всегда призывал к миру, и Ормузская мирная инициатива показывает, что Иран стремится к миру", - пояснил он.

Оманский министр также сказал, что Оман всегда на стороне Исламской Республики Иран и не сомневается в адекватности Ормузской мирной инициативы Ирана.

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