2 дек. 2019 г., 18:53
Journalist ID: 2177
News Code: 83578082
0 Persons

Новый глава МАГАТЭ посетит Тегеран

Новый глава МАГАТЭ посетит Тегеран

Тегеран, 2 декабря. ИРНА — Новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что планирует посетить Иран в ближайшее время.

Генеральная конференция МАГАТЭ в понедельник на специальной сессии утвердила назначение Гросси на пост нового главы агентства. Он приступит к своим обязанностям 3 декабря.

"Это (визит в Иран) произойдет. Я не знаю, когда. Но я полагаю, это произойдет в относительно ближайшем будущем", - цирует Гросси РИА Новости.

Он подчеркнул, что не хотел бы говорить о дате, поскольку еще не обсуждал свой визит с иранской стороной. "Очень скоро будут контакты с иранским послом в Вене и высокопоставленными чиновниками в Тегеране, и мы начнём планировать", - добавил он.

Гросси отметил, что намерен установить с Ираном отношения другого рода - конструктивные и основанные на взаимном уважении.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
1 + 3 =