Новый глава МАГАТЭ посетит Тегеран

Генеральная конференция МАГАТЭ в понедельник на специальной сессии утвердила назначение Гросси на пост нового главы агентства. Он приступит к своим обязанностям 3 декабря.

"Это (визит в Иран) произойдет. Я не знаю, когда. Но я полагаю, это произойдет в относительно ближайшем будущем", - цирует Гросси РИА Новости.

Он подчеркнул, что не хотел бы говорить о дате, поскольку еще не обсуждал свой визит с иранской стороной. "Очень скоро будут контакты с иранским послом в Вене и высокопоставленными чиновниками в Тегеране, и мы начнём планировать", - добавил он.

Гросси отметил, что намерен установить с Ираном отношения другого рода - конструктивные и основанные на взаимном уважении.

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