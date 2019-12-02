2 дек. 2019 г., 18:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83578068
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ЕС вместо пустых обещаний должен исполнить свой "человеческий долг": Зариф

ЕС вместо пустых обещаний должен исполнить свой "человеческий долг": Зариф

Тегеран, 2 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны должны разрешить продажу лекарств в Иран.

"Вместо высокомерных угроз и пустых обещаний ЕС должен начать с чего-то очень простого, - заявил он. - Пусть компания "Molnlycke Health Care" (шведский производитель медицинских изделий, - ред.) начнёт продавать лекарства, с помощью которых иранские дети с буллёзным эпидермолизом смогут обрабатывать свои раны", написал Зариф в Twitter.

По словам Зарифа, это "минимальный человеческий долг" европейцев.

"Государственный секретарь США Майк Помпео ещё раз признал, что экономический терроризм США в отношении Ирана направлен на то, чтобы он голодал, а в случае с медикаментами - чтобы наши невинные граждане умирали", добавил Зариф.

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