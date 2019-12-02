Шамхани: региональные коалиции без участия зарубежных государств могут обеспечить безопасность Ближнего Востока

Подобную идею Шамхани озвучил во время встречи с главой МИД Омана Юсефом бен Алави, прошедшей в понедельник в Тегеране.

Он указал на провал США создать международную коалицию под предлогом обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявив, что только те коалиции могут быть успешными и обеспечивать устойчивую безопасность региона, в которые не вмешиваются иностранные государства.

Шамхани добавил, что действия США в Персидском заливе повлекли рост напряжённости в регионе, отметив, что страны, которые внесли наибольший вклад в создание напряжённости и лишение региона безопасности, распространение войн и повсеместного терроризма, привели к хаосу и разрушениям, и никогда не добьются стабильности и безопасности в Персидском заливе. Они лишь преследуют свои собственные интересы в регионе.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с оманским коллегой заявил, что Тегеран выступает за любую инициативу по снижению напряжённости на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость снижения напряжённой обстановки в Йемене.

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