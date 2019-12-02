2 дек. 2019 г., 17:33
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Зариф: Иран выступает за любую инициативу по снижению напряженности на Ближнем Востоке

Зариф: Иран выступает за любую инициативу по снижению напряженности на Ближнем Востоке

Тегеран, 2 декабря. ИРНА — Министр инострнных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран выступает за любую инициативу по снижению напряженности на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость снятия напряженной обстановки в Йемене,  сообщили в  внешнеполитическом ведомстве Ирана.

Подобную идею Зариф озвучил во время встречи со своим оманским коллегой Юсефом бен Алави, прошедшей в понедельник в Тегеране.

Иранский глава МИД подчеркнул, что Тегеран серьезно настроен на диалог всех стран региона, на это направлена и иранская мирная инициатива в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы.

Глава МИД Омана, в свою очередь, подчеркнул, что текущая ситуация в регионе нуждается в диалоге и выстраивании взаимопонимания между странами региона. "В этом направлении проведение всеобъемлющей и всеохватывающей конференции при участии всех заинтересованных стран может оказаться полезным",  указал он.

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