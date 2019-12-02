Зариф: Иран выступает за любую инициативу по снижению напряженности на Ближнем Востоке

Подобную идею Зариф озвучил во время встречи со своим оманским коллегой Юсефом бен Алави, прошедшей в понедельник в Тегеране.
Иранский глава МИД подчеркнул, что Тегеран серьезно настроен на диалог всех стран региона, на это направлена и иранская мирная инициатива в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы.
Глава МИД Омана, в свою очередь, подчеркнул, что текущая ситуация в регионе нуждается в диалоге и выстраивании взаимопонимания между странами региона. "В этом направлении проведение всеобъемлющей и всеохватывающей конференции при участии всех заинтересованных стран может оказаться полезным", указал он.
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