В Словении прошла выставка изделий ручной работы из Ирана 

Тегеран, 2 декабря, ИРНА – Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул необходимость приложить все усилия, чтобы спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и призвал Иран сделать все возможное в связи с этим.