В Словении прошла выставка изделий ручной работы из Ирана 

Организатором выставки-ярмарки, целью которой была представление жителям столицы Словении культурных, художественных, традиционных особенностей, а также туристических достопримечательностей Ирана, стало посольство Исламской Республики Иран в Любляне, как сообщает пресс-служба иранского дипведомства в Словении.
Многочисленных посетителей и гостей благотворительной выставки-ярмарки ждали различные сюрпризы, национальные блюда иранской кухни, сладости, сувениры, наряды, книги и буклеты.
Стоит отметить, что выставку изделий ручной работы из Ирана посетила супруга президента Словении Борута Пахора.
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