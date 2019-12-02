2 дек. 2019 г., 17:06
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News Code: 83577941
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В Словении прошла выставка изделий ручной работы из Ирана 

В Словении прошла выставка изделий ручной работы из Ирана 

Тегеран, 2 декабря. ИРНА — В рамках 26-й Международной благотворительной в столице Словении Любляне прошла выставка изделий ручной работы из Ирана.

Организатором выставки-ярмарки, целью которой была представление жителям столицы Словении  культурных, художественных, традиционных особенностей, а также туристических достопримечательностей Ирана, стало посольство Исламской Республики Иран в Любляне, как сообщает пресс-служба иранского дипведомства в Словении.

Многочисленных посетителей и гостей благотворительной выставки-ярмарки ждали различные сюрпризы, национальные блюда иранской кухни, сладости, сувениры, наряды, книги и буклеты.

Стоит отметить, что выставку изделий ручной работы из Ирана посетила супруга президента Словении Борута Пахора.

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