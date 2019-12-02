Европа будет поддерживать торговлю с Ираном до тех пор, пока останется в силе СВПД

"Удивлён тоном некоторых реакций на это заявление. Мы пл-прежнему выражаем обеспокоенность ситуацией с правами человека в Иране. Но INSTEX показывает, что мы будем поддерживать торговлю, которая приносит пользу всем иранцам, до тех пор, пока останется в силе СВПД", написал британский посол в Twitter.

Накануне шесть европейских стран – Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция – в совместном заявлении сообщили о намерении присоединиться к специальному механизму расчётов с Ираном INSTEХ. Эти страны отметили, что придают большое значение сохранению и полной реализации СВПД всеми заинтересованными сторонами.

При этом учредители INSTEX – Великобритания, ФРГ и Франция – выступили с совестным заявлением, в котором приветствовали решение этих шести стран присоединиться в качестве акционеров к специальному инструменту расчётов с Ираном.

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