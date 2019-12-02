2 дек. 2019 г., 15:24
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News Code: 83577786
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Рухани следит за вступлением Ирана в ВТО

Рухани следит за вступлением Ирана в ВТО

Тегеран, 2 декабря, ИРНА – Глава иранской организации по развитию торговли Хамид Задбум сообщил, что президент Ирана Хасан Рухани следит за вступлением страны во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).

"Соглашение о преференциальной торговле между Ираном и ЕАЭС представило потенциалы страны бизнесменам и экспортёрам для расширения экономических границ страны", заявил он в воскресенье, выступая на 23-й церемонии Национального дня экспорта в Тегеране.
По его словам, приоритет в экспорте Исламской Республики Иран отдан  5 соседним странам.
Всемирная торговая организация — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключённого в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося тем не менее международной организацией в юридическом смысле.

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