Рухани следит за вступлением Ирана в ВТО

"Соглашение о преференциальной торговле между Ираном и ЕАЭС представило потенциалы страны бизнесменам и экспортёрам для расширения экономических границ страны", заявил он в воскресенье, выступая на 23-й церемонии Национального дня экспорта в Тегеране.

По его словам, приоритет в экспорте Исламской Республики Иран отдан 5 соседним странам.

Всемирная торговая организация — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключённого в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося тем не менее международной организацией в юридическом смысле.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392