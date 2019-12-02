2 дек. 2019 г., 15:08
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News Code: 83577760
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Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ирана в ЕАЭС составил 315 млн. долларов

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ирана в ЕАЭС составил 315 млн. долларов

Тегеран, 2 декабря, ИРНА – Экспорт 405 тыс. тонн сельскохозяйственных и пищевых продуктов из Ирана в Евразийский экономический союз в минувшем году составил 315 млн. долларов. Об этом заявил в понедельник генеральный директор центра по развитию экспорта министерства сельскохозяйственного джихада Ирана Шахрох Шаджари.

"Иран в прошлом году экспортировал 2,58 млн. тонн товаров в страны ЕАЭС на сумму 1,92 млрд. долларов, доля экспорта сельскохозяйственных и пищевых продуктов составляет 315,3 млн. долларов", заявил иранский чиновник.
По его словам, около 7 млн. тонн сельскохозяйственных и пищевых продуктов на сумму 6,41 млрд. долларов из Ирана экспортировано в различные страны мира.
С другой стороны, он отметил, что Иран в прошлом году импортировал 20,5 млн. тонн сельскохозяйственных продуктов стоимостью 10,7 млрд. долларов из различных стран мира.
"Самая большая доля импорта сельскохозяйственных продуктов в Иран приходится на Россию (86,19 %)", заявил он.
Казахстан (10,4%), Армения (1,98%) и Киргизия (1,43%) занимают следующие места в списке стран, из которых Иран импортирует сельскохозяйственные продукты.
Он добавил, что 10,4% сельскохозяйственных продуктов мира производятся странами ЕАЭС.

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