Товарооборот Ирана и Иракского Курдистана достигнет 6 млрд. долларов в год

Говоря о расширении отношений бизнесменов Ирана и Иракского Курдистана, Абдоль Рахман выразил надежду, что связи не ограничиваются лишь импортом товаров из Ирана.

"Мы постараемся производить товары в Иракском Курдистане, чтобы иранские производители совместно работали с иракскими коллегами", отметил он.

По его словам, бизнесмены Иракского Курдистана думают о создании завода в этом районе, поскольку Иракский Курдистан безопасен для экономической деятельности.

"Иракский Курдистан как представитель Ирака готов к сотрудничеству с иранскими экспортерами", добавил он.

Торговый форум Ирана и Ирака 1-2 декабря проходит в тегеранском отеле Парсиан Азади.

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