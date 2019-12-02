2 дек. 2019 г., 14:14
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Товарооборот Ирана и Иракского Курдистана достигнет 6 млрд. долларов в год

Товарооборот Ирана и Иракского Курдистана достигнет 6 млрд. долларов в год

Тегеран, 2 декабря, ИРНА – Глава союза экспортеров и импортеров Иракского Курдистана Мустафа Абдоль Рахман в понедельник сообщил, что товарооборот Ирана и Иракского Курдистана достигнет 6 млрд. долларов в год.

Говоря о расширении отношений бизнесменов Ирана и Иракского Курдистана, Абдоль Рахман выразил надежду, что связи не ограничиваются лишь импортом товаров из Ирана.
"Мы постараемся производить товары в Иракском Курдистане, чтобы иранские производители совместно работали с иракскими коллегами", отметил он.
По его словам, бизнесмены Иракского Курдистана думают о создании завода в этом районе, поскольку Иракский Курдистан безопасен для экономической деятельности.
"Иракский Курдистан как представитель Ирака готов к сотрудничеству с иранскими экспортерами", добавил он.
Торговый форум Ирана и Ирака 1-2 декабря проходит в тегеранском отеле Парсиан Азади.

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