2 дек. 2019 г., 13:59
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News Code: 83577613
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Иранский фильм "Семь с половиной" будет показан в Швейцарии

Иранский фильм "Семь с половиной" будет показан в Швейцарии

Тегеран, 2 декабря, ИРНА - Фильм «Семь с половиной» иранского режиссера Навида Мохаммади в продолжение международного представления в Пусане и Сиднее будет показан на международном кинофестивале BLACK MOVIE 2020 в Швейцарии.

Фильм рассказывает о девушках, выходящих замуж в пятницу вечером, но каждая из них как-то занята чем-то.

При этом фильм в борьбе за награду три раз будет показан на кинофестивале в Женеве.

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