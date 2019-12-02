Иранский фильм "Семь с половиной" будет показан в Швейцарии

Фильм рассказывает о девушках, выходящих замуж в пятницу вечером, но каждая из них как-то занята чем-то.
При этом фильм в борьбе за награду три раз будет показан на кинофестивале в Женеве.
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Тегеран, 2 декабря, ИРНА - Фильм «Семь с половиной» иранского режиссера Навида Мохаммади в продолжение международного представления в Пусане и Сиднее будет показан на международном кинофестивале BLACK MOVIE 2020 в Швейцарии.
Фильм рассказывает о девушках, выходящих замуж в пятницу вечером, но каждая из них как-то занята чем-то.
При этом фильм в борьбе за награду три раз будет показан на кинофестивале в Женеве.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
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