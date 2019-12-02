2 дек. 2019 г., 13:56
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News Code: 83577608
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Фильм "Диапазон" представит Иран на кинофестивале "Black Movie" в Швейцарии

Фильм "Диапазон" представит Иран на кинофестивале "Black Movie" в Швейцарии

Тегеран, 2 декабря, ИРНА – Картина "Диапазон" режиссера Хамед Техрани представит Иран на международном кинофестивале "Black Movie" в Швейцарии.

"Диапазон" вышел на главную программу 20-го кинофестиваля "Black Movie".
Напомним, фильм "Диапазон" за последний месяц участвовал в Пусанском международном кинофестивале и польском фестивале "Tofifest".
Международный кинофестиваль "Black Movie" 16-26 января пройдет в Женеве.

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