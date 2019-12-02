Фильм "Диапазон" представит Иран на кинофестивале "Black Movie" в Швейцарии

Тегеран, 2 декабря, ИРНА – Экспорт 405 тыс. тонн сельскохозяйственных и пищевых продуктов из Ирана в Евразийский экономический союз в минувшем году составил 315 млн. долларов. Об этом заявил в понедельник генеральный директор центра по развитию экспорта министерства сельскохозяйственного джихада Ирана Шахрох Шаджари.